俄罗斯谴责英国外交大臣关于普京煽动叙利亚内战的言论

路透莫斯科2月2日 - 俄罗斯对英国外交大臣哈蒙德有关普京煽动叙利亚内战的言论予以谴责。

哈蒙德周一在采访中对路透称，俄罗斯轰炸叙利亚反对力量，导致“伊斯兰国”力量增强。

俄罗斯外交部被问及哈蒙德言论时称，他是在散播“危险的虚假信息”。克里姆林宫称，无需重视哈蒙德的言论。

“此类指控不合逻辑，是不正确的，与俄罗斯正在叙利亚所做的那些努力相矛盾。”克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者称。

“俄罗斯正在继续大力帮助叙利亚民众打击国际恐怖主义。”佩斯科夫称。（完）