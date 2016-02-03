俄罗斯谴责英国外交大臣关于普京煽动叙利亚内战的言论

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透莫斯科2月2日 - 俄罗斯对英国外交大臣哈蒙德有关普京煽动叙利亚内战的言论予以谴责。
哈蒙德周一在采访中对路透称，俄罗斯轰炸叙利亚反对力量，导致“伊斯兰国”力量增强。
俄罗斯外交部被问及哈蒙德言论时称，他是在散播“危险的虚假信息”。克里姆林宫称，无需重视哈蒙德的言论。
“此类指控不合逻辑，是不正确的，与俄罗斯正在叙利亚所做的那些努力相矛盾。”克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者称。
“俄罗斯正在继续大力帮助叙利亚民众打击国际恐怖主义。”佩斯科夫称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)