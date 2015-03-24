加拿大拟将扩大打击“伊斯兰国”的行动至叙境内--消息人士

路透渥太华3月23日（记者 David Ljunggren） - 两名高层政治消息人士周一称，加拿大计划扩大本国打击“伊斯兰国”的行动，将派战斗轰炸机袭击该组织在叙利亚和伊拉克境内的目标。

这意味着加拿大将成为继美国之后第二个对叙利亚境内“伊斯兰国”目标进行轰炸的国家。

消息人士称，加拿大总理哈珀将在周二东部时间上午10点（1400 GMT）正式宣布该计划，哈珀同时还会宣布加拿大计划将为期六个月的打击“伊斯兰国”的军事任务延长一年至2016年4月。

加拿大在伊拉克北部地区参与打击行动的特种兵大约有70人，该国派出六架飞机参加以美国为首的轰炸伊拉克境内“伊斯兰国”目标的行动。

哈珀对“伊斯兰国”持强硬立场，称该组织对加拿大构成根本威胁。

上述计划有待加拿大议会的批准。鉴于哈珀所在的保守党在众议院占有多数席位，上述计划确保能获得通过。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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