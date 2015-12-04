车臣领导人确认“伊斯兰国”处决一名车臣人 宣称将报仇

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科12月3日 - 俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫周四称，将杀死“伊斯兰国”视频中负责处决车臣人的凶手。
“是的，他是车臣人，他被斩首了……事实已经证明这点，”卡德罗夫对记者表示。“凶手不会活太久了。”
情报监测组织SITE周三报导称，“伊斯兰国”发布了一段网络视频，视频中“伊斯兰国”宣称斩首了一名俄罗斯间谍。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。