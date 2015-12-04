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时事要闻 | 2015年 12月 4日 星期五 11:34 BJT

车臣领导人确认“伊斯兰国”处决一名车臣人 宣称将报仇

路透莫斯科12月3日 - 俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫周四称，将杀死“伊斯兰国”视频中负责处决车臣人的凶手。

“是的，他是车臣人，他被斩首了……事实已经证明这点，”卡德罗夫对记者表示。“凶手不会活太久了。”

情报监测组织SITE周三报导称，“伊斯兰国”发布了一段网络视频，视频中“伊斯兰国”宣称斩首了一名俄罗斯间谍。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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