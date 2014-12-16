约有300名“东突”分子参与伊斯兰国作战--报导

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月15日 - 《环球时报》周一报导称，约有300名“东突”分子参与伊斯兰国的作战。这一数字可能引发中国担忧武装分子会对其安全造成威胁。
中国曾对伊斯兰国在中东的崛起表示担忧，对其可能对新疆地区产生的影响感到担心。但中国尚未表明将与美国一起，动用军事力量打击该组织。
《环球时报》称，中国的“东突”分子经由土耳其前往叙利亚和伊拉克成为“伊斯兰国”成员。
报导称，根据来自伊拉克库尔德地区、叙利亚和黎巴嫩安全官员在内的多位消息人士提供的信息，约有300名中国极端分子在伊拉克和叙利亚与伊斯兰国一起作战。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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