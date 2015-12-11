报导称一中国公民前往叙利亚参加打击“伊斯兰国” 中国外交部回应

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透北京12月11日 - 中国外交部周五提醒中国公民避免前往叙利亚等高风险地区，确保自身安全。此前有报导称，一位中国公民前往叙利亚，与库尔德民兵组织一起打击“伊斯兰国”。
媒体报导称，来自四川山区农民家庭的潘扬9月前后前往叙利亚，与一库尔德民兵组织一起作战。
中国外交部发言人华春莹称，外交部看到了有关的报导，但是不掌握这个年轻人的情况。
“我想说的是，外交部已经多次在中国领事服务网发布了安全提醒，提醒中国公民避免前往叙利亚等高风险地区，”华春莹在例行新闻发布会上表示。
“我们希望中国公民能够密切关注相关的安全提醒和你前往地区的安全形势，避免前往高风险的地区，确保自身安全。”
“伊斯兰国”上月宣称处决了一名中国人质。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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