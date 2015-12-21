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时事要闻 | 2015年 12月 21日 星期一 17:51 BJT

中国称将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华

路透北京12月21日 - 中国外交部周一称，中国将邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华。中国正在设法帮助推动叙利亚和平进程。

联合国安理会周五一致通过决议，确定了政治解决叙利亚问题的总体路线图。

中国外交部发言人洪磊援引外交部长王毅周末在联合国的发言称，中方将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华，继续为促进和谈、推进叙利亚问题的政治解决发挥建设性作用。（完）

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