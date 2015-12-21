中国称将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京12月21日 - 中国外交部周一称，中国将邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华。中国正在设法帮助推动叙利亚和平进程。
联合国安理会周五一致通过决议，确定了政治解决叙利亚问题的总体路线图。
中国外交部发言人洪磊援引外交部长王毅周末在联合国的发言称，中方将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华，继续为促进和谈、推进叙利亚问题的政治解决发挥建设性作用。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。