叙利亚外长本周将访问中国

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京12月22日 - 中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上称，应中国外交部长王毅邀请，叙利亚副总理兼外长瓦立德·穆阿利姆一行将于12月23日至26日访问中国。
洪磊称，访华期间，王毅将同穆阿利姆举行会谈。
洪磊在记者会上还被问及被土耳其击落的俄罗斯苏-24军机黑匣子分析工作的相关问题。
他表示，应俄方邀请，中方专家日前同国际社会有关专家、国际航空事故调查委员会负责人、独联体国家间航空委员会以及俄方专家一起，参加了苏-24M战机黑匣子的开启和分析工作。
他表示：“俄战机被击落是国际社会共同反恐努力的损失。中方再次呼吁有关各方加强反恐斗争的协调合作，采取切实措施，杜绝类似不幸事件再次发生，共同打击恐怖主义。”（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。