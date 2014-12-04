西方“养虎遗患”导致中东极端势力壮大--中国官媒

路透北京12月4日 - 《人民日报》周四发表评论文章称，西方大国支持一些国家的反对派力量，导致一些极端势力乘机在中东地区发展壮大。

文章称，近年来西亚北非国家的动荡局面激活了各种政治势力，一些极端势力乘机发展壮大。与此同时，西方大国出于政治目的向一些国家的反对派武装提供支持。

“事实证明，放任海外‘圣战者’进入叙利亚参战，导致了‘伊斯兰国’极端组织壮大。这是养虎遗患的典型案例。”

“大国介入，切忌添乱。”

文章还称：“一位外交官的话说得很直白：对美国而言，敌人的敌人往往还是自己的敌人。”

文章作者署名钟声，经常在《人民日报》发表一些关于对外政策的观点。

文章称，“伊斯兰国”极端组织有恃无恐，国际社会不能等闲视之。大国作用自然是不可或缺，为了让大国作用更具建设性，还是要强调一下行动规则。

“在国际反恐斗争中，最关键的是要尊重《联合国宪章》宗旨、原则和国际关系基本准则，尊重有关国家的主权、独立和领土完整，综合施策，标本兼治。”（完）

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