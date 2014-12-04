西方“养虎遗患”导致中东极端势力壮大--中国官媒

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京12月4日 - 《人民日报》周四发表评论文章称，西方大国支持一些国家的反对派力量，导致一些极端势力乘机在中东地区发展壮大。
文章称，近年来西亚北非国家的动荡局面激活了各种政治势力，一些极端势力乘机发展壮大。与此同时，西方大国出于政治目的向一些国家的反对派武装提供支持。
“事实证明，放任海外‘圣战者’进入叙利亚参战，导致了‘伊斯兰国’极端组织壮大。这是养虎遗患的典型案例。”
“大国介入，切忌添乱。”
文章还称：“一位外交官的话说得很直白：对美国而言，敌人的敌人往往还是自己的敌人。”
文章作者署名钟声，经常在《人民日报》发表一些关于对外政策的观点。
文章称，“伊斯兰国”极端组织有恃无恐，国际社会不能等闲视之。大国作用自然是不可或缺，为了让大国作用更具建设性，还是要强调一下行动规则。
“在国际反恐斗争中，最关键的是要尊重《联合国宪章》宗旨、原则和国际关系基本准则，尊重有关国家的主权、独立和领土完整，综合施策，标本兼治。”（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。