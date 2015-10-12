王毅称中国支持叙利亚维护主权独立和领土完整

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月12日 - 中国外交部长王毅周一会见叙利亚总统政治与新闻顾问夏班，称“中方支持叙利亚维护主权独立和领土完整”，“反对动辄干涉别国内政”。
根据外交部发布的声明，王毅指出，“中方支持遵守国际法并征得当事国同意的反恐行动”。
王毅还表示，“中国在对外交往中，一贯主张遵守国际关系基本准则，反对动辄干涉别国内政。叙利亚的前途命运最终应由叙利亚人民决定。”
王毅称，“叙利亚问题错综复杂，政治解决是根本出路。中方欢迎各国为谋求政治解决而展开的新一轮斡旋。”
王毅没有直接提及叙利亚发生的空袭或者叙利亚总统阿萨德。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。