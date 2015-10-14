中国外交部对外媒有关中国可能在地中海部署“辽宁舰”报道作出回应

路透北京10月14日 - 中国外交部发言人周三称，“辽宁舰”仍处于科研实验和军事训练阶段，未听说有其他安排。此前有境外媒体报道称，中国准备参与俄罗斯在叙利亚的军事干预。

俄罗斯和中东媒体报道称，中国可能会与俄罗斯一道在叙利亚进行军事行动，而中国的“辽宁号”航空母舰也可能会参与。

中国官方媒体称这些报道是无稽之谈。

中国外交部发言人华春莹周三在例行记者会上表示，“我注意到有关报导”。

“据我了解，‘辽宁舰’仍处于科研实验和军事训练阶段，未听说有其他安排。”

华春莹未作进一步说明。

中国国防部称，对于华春莹的评论没有补充。

《环球时报》周三发表了名为“中国军事干预叙利亚应为无稽之谈”的社评文章。

该社评称，“叙利亚不是中国搞乱的，中国没有理由冲到那里的一线扮演对抗性角色”。（完）