中国重申反对使用武力解决叙利亚问题

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月16日 - 中国外交部称，中国外交部长王毅重申中方反对使用武力解决叙利亚问题。
王毅称：“武力不能解决问题，政治解决仍是根本之道。”
俄罗斯上月开始空袭叙利亚境内目标。西方国家指责俄罗斯此举旨在支持叙利亚总统阿萨德，而非像其宣称的那样旨在打击“伊斯兰国”目标。
美国及其盟国对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标实施空袭，并支持叙利亚反抗力量。
王毅在保加利亚出访期间表示，中国理解和支持符合国际法、得到当事国同意的国际反恐行动。
他说：“同时，国际反恐应形成合力，不应相互猜忌，相互指责。”
王毅还称，中国始终以自己的方式参与国际反恐合作，积极推动叙利亚问题的政治解决，在关键的时间节点提出中国倡议，拿出中国方案。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。