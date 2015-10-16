版本:
中国
时事要闻 | 2015年 10月 16日 星期五 15:01 BJT

中国重申反对使用武力解决叙利亚问题

路透北京10月16日 - 中国外交部称，中国外交部长王毅重申中方反对使用武力解决叙利亚问题。

王毅称：“武力不能解决问题，政治解决仍是根本之道。”

俄罗斯上月开始空袭叙利亚境内目标。西方国家指责俄罗斯此举旨在支持叙利亚总统阿萨德，而非像其宣称的那样旨在打击“伊斯兰国”目标。

美国及其盟国对叙利亚境内的“伊斯兰国”目标实施空袭，并支持叙利亚反抗力量。

王毅在保加利亚出访期间表示，中国理解和支持符合国际法、得到当事国同意的国际反恐行动。

他说：“同时，国际反恐应形成合力，不应相互猜忌，相互指责。”

王毅还称，中国始终以自己的方式参与国际反恐合作，积极推动叙利亚问题的政治解决，在关键的时间节点提出中国倡议，拿出中国方案。（完）

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐