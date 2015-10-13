王毅称中国支持叙利亚维护主权独立和领土完整

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月12日 - 中国外交部长王毅周一会见叙利亚总统政治与新闻顾问夏班，称“中方支持叙利亚维护主权独立和领土完整”，“反对动辄干涉别国内政”。
根据外交部发布的声明，王毅指出，“中方支持遵守国际法并征得当事国同意的反恐行动”。
王毅还表示，“中国在对外交往中，一贯主张遵守国际关系基本准则，反对动辄干涉别国内政。叙利亚的前途命运最终应由叙利亚人民决定。”
王毅称，“叙利亚问题错综复杂，政治解决是根本出路。中方欢迎各国为谋求政治解决而展开的新一轮斡旋。”
王毅没有直接提及叙利亚发生的空袭或者叙利亚总统阿萨德。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”