王毅称中国支持叙利亚维护主权独立和领土完整

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月12日 - 中国外交部长王毅周一会见叙利亚总统政治与新闻顾问夏班，称“中方支持叙利亚维护主权独立和领土完整”，“反对动辄干涉别国内政”。

根据外交部发布的声明，王毅指出，“中方支持遵守国际法并征得当事国同意的反恐行动”。

王毅还表示，“中国在对外交往中，一贯主张遵守国际关系基本准则，反对动辄干涉别国内政。叙利亚的前途命运最终应由叙利亚人民决定。”

王毅称，“叙利亚问题错综复杂，政治解决是根本出路。中方欢迎各国为谋求政治解决而展开的新一轮斡旋。”