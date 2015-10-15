中国外交部对外媒有关中国可能在地中海部署“辽宁舰”报道作出回应

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月14日 - 中国外交部发言人周三称，“辽宁舰”仍处于科研实验和军事训练阶段，未听说有其他安排。此前有境外媒体报道称，中国准备参与俄罗斯在叙利亚的军事干预。
俄罗斯和中东媒体报道称，中国可能会与俄罗斯一道在叙利亚进行军事行动，而中国的“辽宁号”航空母舰也可能会参与。
中国官方媒体称这些报道是无稽之谈。
中国外交部发言人华春莹周三在例行记者会上表示，“我注意到有关报道”。
“据我了解，‘辽宁舰’仍处于科研实验和军事训练阶段，未听说有其他安排。”
华春莹未作进一步说明。
中国国防部称，对于华春莹的评论没有补充。
《环球时报》周三发表了名为“中国军事干预叙利亚应为无稽之谈”的社评文章。
该社评称，“叙利亚不是中国搞乱的，中国没有理由冲到那里的一线扮演对抗性角色”。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”