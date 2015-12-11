报导称一中国公民前往叙利亚参加打击“伊斯兰国” 中国外交部回应

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月11日 - 中国外交部周五提醒中国公民避免前往叙利亚等高风险地区，确保自身安全。此前有报导称，一位中国公民前往叙利亚，与库尔德民兵组织一起打击“伊斯兰国”。
媒体报导称，来自四川山区农民家庭的潘扬9月前后前往叙利亚，与一库尔德民兵组织一起作战。
中国外交部发言人华春莹称，外交部看到了有关的报导，但是不掌握这个年轻人的情况。
“我想说的是，外交部已经多次在中国领事服务网发布了安全提醒，提醒中国公民避免前往叙利亚等高风险地区，”华春莹在例行新闻发布会上表示。
“我们希望中国公民能够密切关注相关的安全提醒和你前往地区的安全形势，避免前往高风险的地区，确保自身安全。”
“伊斯兰国”上月宣称处决了一名中国人质。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
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