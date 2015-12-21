中国称将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月21日 - 中国外交部周一称，中国将邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华。中国正在设法帮助推动叙利亚和平进程。
联合国安理会周五一致通过决议，确定了政治解决叙利亚问题的总体路线图。
中国外交部发言人洪磊援引外交部长王毅周末在联合国的发言称，中方将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华，继续为促进和谈、推进叙利亚问题的政治解决发挥建设性作用。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。