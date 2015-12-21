中国称将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华

联合国安理会周五一致通过决议，确定了政治解决叙利亚问题的总体路线图。

中国外交部发言人洪磊援引外交部长王毅周末在联合国的发言称，中方将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华，继续为促进和谈、推进叙利亚问题的政治解决发挥建设性作用。（完）