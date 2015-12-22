中国近期将邀请叙利亚政府代表和反对派代表访华

(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月21日 - 中国外交部周一称，中国将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华，继续为促进和谈、推进叙利亚问题的政治解决发挥建设性作用。
联合国安理会上周五一致通过政治解决叙利亚问题决议，主要大国在此事上罕见地展示了团结。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，中国外长王毅在纽约出席叙利亚国际支持小组第三次外长会期间向各方通报，中方将于近期邀请叙利亚政府代表和有关反对派代表访华，继续为促进和谈、推进叙利亚问题的政治解决发挥建设性作用。
美国国务院发言人柯比（John Kirby）在例行新闻发布会上称，他看到了相关报导，但不知道王毅与美国国务卿克里周日通电话时是否讨论过此事。
柯比还称：“我们欢迎任何继续推进政治进程的建设性努力。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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