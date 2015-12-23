叙利亚外长本周将访问中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月22日 - 中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上称，应中国外交部长王毅邀请，叙利亚副总理兼外长瓦立德·穆阿利姆一行将于12月23日至26日访问中国。

洪磊称，访华期间，王毅将同穆阿利姆举行会谈。

洪磊在记者会上还被问及被土耳其击落的俄罗斯苏-24军机黑匣子分析工作的相关问题。

他表示，应俄方邀请，中方专家日前同国际社会有关专家、国际航空事故调查委员会负责人、独联体国家间航空委员会以及俄方专家一起，参加了苏-24M战机黑匣子的开启和分析工作。