叙利亚外长本周将访问中国

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月22日 - 中国外交部发言人洪磊周二在例行记者会上称，应中国外交部长王毅邀请，叙利亚副总理兼外长瓦立德·穆阿利姆一行将于12月23日至26日访问中国。
洪磊称，访华期间，王毅将同穆阿利姆举行会谈。
洪磊在记者会上还被问及被土耳其击落的俄罗斯苏-24军机黑匣子分析工作的相关问题。
他表示，应俄方邀请，中方专家日前同国际社会有关专家、国际航空事故调查委员会负责人、独联体国家间航空委员会以及俄方专家一起，参加了苏-24M战机黑匣子的开启和分析工作。
他表示：“俄战机被击落是国际社会共同反恐努力的损失。中方再次呼吁有关各方加强反恐斗争的协调合作，采取切实措施，杜绝类似不幸事件再次发生，共同打击恐怖主义。”（完）
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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