“伊斯兰国”在叙利亚绑架至少150名基督徒

路透安曼2月24日 （记者 Suleiman Al-Khalidi） - 叙利亚基督教活动人士周二称，“伊斯兰国”武装分子突袭了叙利亚东北部的亚述基督教村庄，并绑架了最少150名基督徒。

一个代表叙利亚境内外多家非政府组织的叙利亚基督教团体称，已证实至少有150人失踪，其中包括一些妇女和老人，他们已被武装分子绑架。

总部位于英国的叙利亚人权观察组织早前称，武装分子拂晓突袭了哈沙卡（Hasaka）以西基督教少数民族居住的村庄，劫持了90个村民。哈沙卡城主要为库尔德人占有。

“伊斯兰国”没有证实该绑架行为。支持者们在网络上发布了一些该组织士兵身着迷彩服，望着地图，扫射机关枪的照片。该网站称这些照片摄于Tel Tamr，靠近该人权观察组织所称的绑架发生地。

叙利亚库尔德民兵组织在美国为首的空袭和伊拉克“自由斗士”的帮助下，周日在叙利亚东北部对“伊斯兰国”武装分子发动了两次攻击行动。

叙利亚人权观察组织称，库尔德YPG民兵组织周日发动的攻击行动造成最少14名“伊斯兰国”士兵死亡，在该攻击行动中亚述人与库尔德人联手作战。

军事专家表示，在被赶出与土耳其临近的叙利亚城镇Kobani并遭受数次挫败后，“伊斯兰”武装分子企图开启一个新阵地以减轻压力。

“伊斯兰国在多个阵地失利，他们想在新阵地发起攻势，”约旦退休将军Fayez Dwiri说道。

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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