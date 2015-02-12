奥巴马正式请求国会授权对“伊斯兰国”动武

路透华盛顿2月11日（记者 Patricia Zengerle） - 美国总统奥巴马周三正式请求国会授权对“伊斯兰国”动武，但随即遭到担心中东战火再起的共和党和民主党的抵制。

共和党希望采取更强有力的措施打击“伊斯兰国”，而不是仅仅制定相关的动武计划。这份动武计划期限为3年，禁止美国地面部队进行任何大规模入侵行动。

奥巴马在白宫发表电视声明，承认军事行动进展困难而且情况会继续如此，但“我们的联盟在进攻，‘伊斯兰国’在防守，他们将会失败”。

许多民主党人士认为，动武计划过于宽泛，因其含有未全面禁止地面部队的条款，授权将很难获得批准。

奥巴马曾就该计划草案与共和党和民主党人士进行过协商，他表示会继续协商。奥巴马称，这样的时间框架旨在让国会在下一任总统2017年就任时重新讨论该问题。

草案称，“伊斯兰国犯下了暴力和大肆屠杀的卑鄙行径”。

“伊斯兰国”已经杀害了数以千计的平民，同时还在伊拉克和叙利亚攻城掠地。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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