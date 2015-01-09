美军正对“伊斯兰国”武装形成压力--美军高官

路透华盛顿1月8日 - 美国参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周四称，美国打击伊拉克境内“伊斯兰国”武装的努力，正在一些方面“不断形成压力”，这最终能使伊拉克军队在他们选择的时间发起反攻。

邓普西称，在伊拉克主要城市巴格达及埃尔比勒，美军并非坐等在春季发起进攻，而是在积极活动以削弱“伊斯兰国”武装在一些地区的力量。

“在大家询问春季进攻的前景如何时，我们正在与伊拉克民众、军方及民间领袖一起努力，以敲定我们鼓励并使他们发动反攻的计划，”邓普西说。“但我想让大家知道，我也强调这并不是……等待春季行动的事实。”

“这是一种压力，一种对‘伊斯兰国’不断形成的压力，涉及八九个方面：打击筹资、应对外国战士、应对信息及军事行动等等，”他说道。

邓普西在对记者发表上述言论前同以色列国防军总参谋长Benjamin Gantz会面，就地区安全及军事合作事宜进行了磋商。

邓普西称，在伊拉克准备好实施必要的军事行动以夺回领土时，该国会对伊斯兰国武装发起反攻，随后则会开展人道主义援助和重建努力。

“与此同时，我们也在不断施压，并且帮助他们提高能力，”邓普西说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。