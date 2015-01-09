美军正对“伊斯兰国”武装形成压力--美军高官

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月8日 - 美国参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周四称，美国打击伊拉克境内“伊斯兰国”武装的努力，正在一些方面“不断形成压力”，这最终能使伊拉克军队在他们选择的时间发起反攻。
邓普西称，在伊拉克主要城市巴格达及埃尔比勒，美军并非坐等在春季发起进攻，而是在积极活动以削弱“伊斯兰国”武装在一些地区的力量。
“在大家询问春季进攻的前景如何时，我们正在与伊拉克民众、军方及民间领袖一起努力，以敲定我们鼓励并使他们发动反攻的计划，”邓普西说。“但我想让大家知道，我也强调这并不是……等待春季行动的事实。”
“这是一种压力，一种对‘伊斯兰国’不断形成的压力，涉及八九个方面：打击筹资、应对外国战士、应对信息及军事行动等等，”他说道。
邓普西在对记者发表上述言论前同以色列国防军总参谋长Benjamin Gantz会面，就地区安全及军事合作事宜进行了磋商。
邓普西称，在伊拉克准备好实施必要的军事行动以夺回领土时，该国会对伊斯兰国武装发起反攻，随后则会开展人道主义援助和重建努力。
“与此同时，我们也在不断施压，并且帮助他们提高能力，”邓普西说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号