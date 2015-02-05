美官员称阿联酋退出对“伊斯兰国”的空袭行动

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿2月4日 - 美国官员周三称，阿联酋已经从以美国为首的国际联盟对“伊斯兰国”的空袭行动中退出。
这些要求匿名的官员称，去年12月24日一架约旦空军的飞机在叙利亚上空坠落后，由于担心飞行员的安全，阿联酋暂停参与空袭行动。
这架飞机上的飞行员Muath al-Kasasbeh被“伊斯兰国”劫持并惨遭杀害。周二流传的视频显示，该飞行员被浇上易燃液体烧死。
“我可以证实，在约旦飞机坠落事件发生不久后，阿联酋就暂停了空袭，但我要说清楚的是，阿联酋仍是一个重要、有价值的、对这个联盟有贡献的伙伴国，”一名官员称。
一名美国国防高官称，阿联酋希望在其恢复空袭前，美国国防部在接近战场的伊拉克北部地区部署更好的搜救力量，包括部署可像直升机那样起飞的V-22鱼鹰式倾转旋翼机。
美国政府没有确认阿联酋已经退出空袭行动。美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）周三在例行记者会上称：“我们将不对有关他国及其军事行动的任何报导予以证实。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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