土耳其总统称美国在叙空投武器是错误做法

路透安卡拉10月22日 - 土耳其总统埃尔多安周三称，美国给防守叙利亚边境城镇Kobani的库尔德武装人员空投军事物资是错误的，一些武器落入了“伊斯兰国”（ISIL）武装分子之手。

五角大楼周二称，周日空投的绝大部分美国军事物资已经由库尔德武装人员获得。但是，网络视频显示“伊斯兰国”武装也获得了一部分。

“有关这个问题的行动证明是错误的。为什么说是错误的？因为他们从C130运输机上空投的一些武器落入了ISIL之手，”埃尔多安在安卡拉举行的记者会上说道。

当被问及土耳其有关让伊拉克库尔德武装人员借道去Kobani帮助防守的问题时，埃尔多安称，他在周末与美国总统奥巴马通话时提出了这个建议。

“Kobani对他们来说为什么那么具有战略意义，那里没有平民，只有大约2,000名战士，我对此难以理解，”埃尔多安称。“最初他们没有同意库尔德武装人员（越境作战），但是后来他们表示部分同意，我们于是说我们可以提供帮助。”

他还表示，官员们还在就库尔德武装人员借道土耳其继续进行谈判。一名接近政府方面的记者周三称，大约500名库尔德武装人员预计本周末将抵达Kobani。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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