安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透卢森堡10月12日 - 英国外交大臣哈蒙德周一称，英国坚持认为不能允许阿萨德继续担任叙利亚总统，但阿萨德下台的方式和时间可以“灵活”。
欧盟各国外长周一在卢森堡举行例行会议前，外交官们努力让希望阿萨德立即下台的国家和准备接受灵活过渡的国家达成妥协。
“为了叙利亚的未来，我们无法与阿萨德长期合作。他下台的方式和时间可以灵活，”哈蒙德说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。