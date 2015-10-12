英国称叙利亚总统阿萨德下台的方式和时间可以“灵活”

(本文由路透中文网编译提供)

路透卢森堡10月12日 - 英国外交大臣哈蒙德周一称，英国坚持认为不能允许阿萨德继续担任叙利亚总统，但阿萨德下台的方式和时间可以“灵活”。

欧盟各国外长周一在卢森堡举行例行会议前，外交官们努力让希望阿萨德立即下台的国家和准备接受灵活过渡的国家达成妥协。