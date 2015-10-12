英国称叙利亚总统阿萨德下台的方式和时间可以“灵活”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透卢森堡10月12日 - 英国外交大臣哈蒙德周一称，英国坚持认为不能允许阿萨德继续担任叙利亚总统，但阿萨德下台的方式和时间可以“灵活”。
欧盟各国外长周一在卢森堡举行例行会议前，外交官们努力让希望阿萨德立即下台的国家和准备接受灵活过渡的国家达成妥协。
“为了叙利亚的未来，我们无法与阿萨德长期合作。他下台的方式和时间可以灵活，”哈蒙德说道。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”