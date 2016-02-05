美国情报报告显示“伊斯兰国”战斗人员数量减少

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月4日（记者 Jonathan Landay） - 根据白宫周四披露的情报报告，“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克的战斗人员最多2.5万人，较之前估计的最多3.1万人有所减少。

美国官员称，战场伤亡、逃离等因素是导致“伊斯兰国”战斗人员减少大约20%的原因，该情报报告显示美国为首联盟打击“伊斯兰国”的行动正在取得进展。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，新的情报报告“意味着他们（‘伊斯兰国’）依然是严重威胁，但潜在的人员数量出现下降。”

“‘伊斯兰国’伤亡惨重。”厄内斯特称。

厄内斯特称，美国联盟伙伴的地面战斗在打击“伊斯兰国”方面产生了作用。

该发言人指出，美国支持的伊拉克安全部队、部族武装、叙利亚温和反对力量都作出了贡献，美国为首联盟的空袭也功不可没。

新的情报报告显示，“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克的战斗人员数量介于1.9-2.5万人。2014年的报告估计为2-3.1万人。

“（战斗人员）减少，反应了战场伤亡、逃离、内部处分、招募不足、外国战斗人员前往叙利亚面临困难等各种因素的影响。”美国国家安全委员会发言人霍恩（Emily Horne）称。（完）