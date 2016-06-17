美中情局局长称“伊斯兰国”仍构成严重威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月16日 - 美国中央情报局（CIA）局长约翰·布伦南（John Brennan）周四称，“伊斯兰国”的“恐怖主义能力与全球能力”未遭削弱，并称“伊斯兰国”在全球有数以万计的战斗人员，远超“基地”组织顶峰时期的同等人员。

布伦南在参议院情报委员会一次罕见的公开听证会上对美国议员表示，因得到俄罗斯空袭叙利亚温和反对派的支持，叙总统阿萨德相比一年前力量增强。

“尽管我们在战场和金融领域对‘伊斯兰国’的打击取得进展，但我们的努力没有削弱该组织的恐怖主义和全球能力。”布伦南说道。

“我们判断，‘伊斯兰国’正在训练并企图部署行动人员以发动更多袭击。”布伦南说道。数天前一名向“伊斯兰国”宣誓效忠的枪手实施了奥兰多枪击案。

美国在叙利亚的立场是阿萨德必须下台，对“伊斯兰国”的策略是“削弱并最终击败”该组织，而布伦南的作证引发对该立场与策略有效性的质疑。

布伦南作证称，CIA尚未发现奥兰多枪击案凶犯奥马尔·马丁（Omar Mateen）与任何国际恐怖主义有直接关联。

但布伦南称，正如奥兰多枪击案与去年12月的加州枪击案，“伊斯兰国”正企图煽动其同情者进行袭击。“伊斯兰国”也正设法通过难民流、走私路线和其他旅行通道向西方派遣行动人员。

布伦南称，此类“独狼”袭击对“情报界构成异乎寻常的挑战”。（完）