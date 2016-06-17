美中情局局长称“伊斯兰国”仍构成严重威胁

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月16日 - 美国中央情报局（CIA）局长约翰·布伦南（John Brennan）周四称，“伊斯兰国”的“恐怖主义能力与全球能力”未遭削弱，并称“伊斯兰国”在全球有数以万计的战斗人员，远超“基地”组织顶峰时期的同等人员。
布伦南在参议院情报委员会一次罕见的公开听证会上对美国议员表示，因得到俄罗斯空袭叙利亚温和反对派的支持，叙总统阿萨德相比一年前力量增强。
“尽管我们在战场和金融领域对‘伊斯兰国’的打击取得进展，但我们的努力没有削弱该组织的恐怖主义和全球能力。”布伦南说道。
“我们判断，‘伊斯兰国’正在训练并企图部署行动人员以发动更多袭击。”布伦南说道。数天前一名向“伊斯兰国”宣誓效忠的枪手实施了奥兰多枪击案。
美国在叙利亚的立场是阿萨德必须下台，对“伊斯兰国”的策略是“削弱并最终击败”该组织，而布伦南的作证引发对该立场与策略有效性的质疑。
布伦南作证称，CIA尚未发现奥兰多枪击案凶犯奥马尔·马丁（Omar Mateen）与任何国际恐怖主义有直接关联。
但布伦南称，正如奥兰多枪击案与去年12月的加州枪击案，“伊斯兰国”正企图煽动其同情者进行袭击。“伊斯兰国”也正设法通过难民流、走私路线和其他旅行通道向西方派遣行动人员。
布伦南称，此类“独狼”袭击对“情报界构成异乎寻常的挑战”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/16 沪 正裕工业 732089 2,667 11.63 20.11 广发证券 1/18 1/16 深 瑞特股份 300600 2,500 13.73 17.35 海通证券 1/18 1/16 深 会畅通讯 300518 1,800 9.70 22.97 兴业证券 1/18 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 *14.82 *15.10 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 *4.55 *2
路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑