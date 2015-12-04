德国议会批准德国参与打击“伊斯兰国”的军事行动

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透柏林12月4日 - 德国下议院周五批准德国参与打击叙境内“伊斯兰国”的军事行动。
共有598名议员投票，445票赞成，146反对，7票弃权。
德国的军事行动中包括将派出六架侦察机和一艘护卫舰为法国“戴高乐”号航母提供保护，并派出空中加油机和最多1,200名军事人员。与英国、法国、美国和俄罗斯等国家不同，德国没有空袭叙利亚境内“伊斯兰国”势力的计划。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。