德国称无法想象阿萨德进入叙利亚未来过渡政府

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林10月26日 - 德国外交部发言人Martin Schaefer周一称，德国政府无法想象叙利亚总统阿萨德进入具完全行政权力的叙利亚过渡政府。
“依我看，该地区许多国家，包括土耳其、沙特和其他海湾国家，都无法想象--我们也无法想象--阿萨德进入具完整权力的过渡政府。”Schaefer在政府新闻发布会上表示。
Schaefer指出，阿萨德应对过去四年半叙利亚发生的“战争罪行和野蛮行径”负责。他补充道：“我们不知道谁接替阿萨德。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。