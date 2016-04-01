“伊斯兰国”煽动德国穆斯林实施袭击--SITE

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透柏林3月31日 - 监视国际恐怖组织网上活动的情报公司SITE报导称，“伊斯兰国”在网上发布图片，号召德国穆斯林在德国实施类似布鲁塞尔恐袭案的攻击，并暗示德国总理府与科隆-波恩机场列为袭击目标。
上周布鲁塞尔发生恐袭案后，西欧处于高度戒备状态。法国周三称，正在调查一名涉嫌策划近期实施“极端暴力”行为的男子。
德国媒体周四广泛转发了“伊斯兰国”发布的图片，其中有用德语写的标语，煽动穆斯林对“安拉的敌人”实施暴力。
德国联邦刑事调查局（BKA）称，已知悉“伊斯兰国”发布这些图片，但当局并非必须因此采取额外的安全措施。BKA监视拥有德国护照、从叙利亚和伊拉克战场返回的武装分子。
“我们知道了这个材料，我们的专家正在检查，”BKA发言人称。“显然，德国是国际恐怖主义关注的焦点且袭击可能发生，但这个材料没有改变我们对安全形势的评估。”
BKA局长明希称，“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚战场上遭遇挫败，他们在3月22日在布鲁塞尔发动恐袭之后，似乎急于在欧洲实施更多“引人瞩目的”攻击。
德国媒体也发布了一则“伊斯兰国”庆祝布鲁塞尔恐袭的视频。
上述BKA发言人称，警方也已知悉该视频，且目前安全措施足够。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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