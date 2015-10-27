德国称无法想象阿萨德进入叙利亚未来过渡政府

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林10月26日 - 德国外交部发言人Martin Schaefer周一称，德国政府无法想象叙利亚总统阿萨德进入具完全行政权力的叙利亚过渡政府。
“依我看，该地区许多国家，包括土耳其、沙特和其他海湾国家，都无法想象--我们也无法想象--阿萨德进入具完整权力的过渡政府。”Schaefer在政府新闻发布会上表示。
Schaefer指出，阿萨德应对过去四年半叙利亚发生的“战争罪行和野蛮行径”负责。他补充道：“我们不知道谁接替阿萨德。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”