德国称无法想象阿萨德进入叙利亚未来过渡政府

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月26日 - 德国外交部发言人Martin Schaefer周一称，德国政府无法想象叙利亚总统阿萨德进入具完全行政权力的叙利亚过渡政府。

“依我看，该地区许多国家，包括土耳其、沙特和其他海湾国家，都无法想象--我们也无法想象--阿萨德进入具完整权力的过渡政府。”Schaefer在政府新闻发布会上表示。

Schaefer指出，阿萨德应对过去四年半叙利亚发生的“战争罪行和野蛮行径”负责。他补充道：“我们不知道谁接替阿萨德。”（完）