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亚洲 | 2015年 12月 6日 星期日 08:19 BJT

德国议会批准德国参与打击“伊斯兰国”的军事行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林12月4日 - 德国下议院周五批准德国参与打击叙境内“伊斯兰国”的军事行动。

共有598名议员投票，445票赞成，146反对，7票弃权。

德国的军事行动中包括将派出六架侦察机和一艘护卫舰为法国“戴高乐”号航母提供保护，并派出空中加油机和最多1,200名军事人员。与英国、法国、美国和俄罗斯等国家不同，德国没有空袭叙利亚境内“伊斯兰国”势力的计划。(完)

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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