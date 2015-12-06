德国议会批准德国参与打击“伊斯兰国”的军事行动

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月4日 - 德国下议院周五批准德国参与打击叙境内“伊斯兰国”的军事行动。
共有598名议员投票，445票赞成，146反对，7票弃权。
德国的军事行动中包括将派出六架侦察机和一艘护卫舰为法国“戴高乐”号航母提供保护，并派出空中加油机和最多1,200名军事人员。与英国、法国、美国和俄罗斯等国家不同，德国没有空袭叙利亚境内“伊斯兰国”势力的计划。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。