德国议会批准德国参与打击“伊斯兰国”的军事行动

德国的军事行动中包括将派出六架侦察机和一艘护卫舰为法国“戴高乐”号航母提供保护，并派出空中加油机和最多1,200名军事人员。与英国、法国、美国和俄罗斯等国家不同，德国没有空袭叙利亚境内“伊斯兰国”势力的计划。(完)