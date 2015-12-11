德情报官员称德国参与打击“伊斯兰国”并未加大德国恐袭威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林12月10日 - 德国负责国内安全情报的联邦宪法保卫局局长马森（Hans-Georg Maassen）称，德国存在遭恐怖袭击的威胁，但这种威胁并未因德国参与打击叙利亚境内“伊斯兰国”的军事行动而加大。

马森告诉德国MDR广播公司，“伊斯兰国”与“基地”组织已盯上德国多年，并称他与内政部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere）已多次警告称德国随时可能遭遇恐怖袭击。

德国下议院上周五批准德国参与打击“伊斯兰国”的军事行动。德国已开始派遣飞机和军事人员前往土耳其。

“现在德国积极参与打击行动，肯定与美国和法国等国家一样被同等看待。但德国本来就面临重大威胁，我们不认为这种威胁因此变得更严重。”马森说道。

巴黎11月发生恐怖袭击，导致130人丧生。美国加州上周发生枪击案，导致14人丧生，联邦调查局将其作为恐怖主义案件对待。

有别于英国、法国、美国和俄罗斯，德国未计划在叙利亚实施轰炸，但表示将派遣六架侦察机、空中加油机、1200名军事人员，并将派一艘护卫舰协助保护法国“戴高乐号”航母。

马森称，联邦宪法保卫局估计德国约有1,100名伊斯兰分子准备使用暴力，有430名伊斯兰分子被视为高度危险、随时可能犯下严重罪行。

马森呼吁，已进入德国的难民若了解有关德国可能遭恐怖袭击的情况，或了解有其他难民可能是圣战分子，应提供情况。他称，联邦宪法保卫局仰赖这些举报信息来确保德国安全。(完)