“伊斯兰国”煽动德国穆斯林实施袭击--SITE

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林3月31日 - 监视国际恐怖组织网上活动的情报公司SITE报道称，“伊斯兰国”在网上发布图片，号召德国穆斯林在德国实施类似布鲁塞尔恐袭案的攻击，并暗示德国总理府与科隆-波恩机场列为袭击目标。

上周布鲁塞尔发生恐袭案后，西欧处于高度戒备状态。法国周三称，正在调查一名涉嫌策划近期实施“极端暴力”行为的男子。

德国媒体周四广泛转发了“伊斯兰国”发布的图片，其中有用德语写的标语，煽动穆斯林对“安拉的敌人”实施暴力。

德国联邦刑事调查局（BKA）称，已知悉“伊斯兰国”发布这些图片，但当局并非必须因此采取额外的安全措施。BKA监视拥有德国护照、从叙利亚和伊拉克战场返回的武装分子。

“我们知道了这个材料，我们的专家正在检查，”BKA发言人称。“显然，德国是国际恐怖主义关注的焦点且袭击可能发生，但这个材料没有改变我们对安全形势的评估。”

BKA局长明希称，“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚战场上遭遇挫败，他们在3月22日在布鲁塞尔发动恐袭之后，似乎急于在欧洲实施更多“引人瞩目的”攻击。

德国媒体也发布了一则“伊斯兰国”庆祝布鲁塞尔恐袭的视频。

上述BKA发言人称，警方也已知悉该视频，且目前安全措施足够。（完）