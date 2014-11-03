“伊斯兰国”在叙利亚占领又一气田

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透贝鲁特11月3日 - “伊斯兰国”武装周一称已控制了叙利亚中部霍姆斯的一个气田，这是其一周内占领的第二个气田。
据追踪恐怖组织网上活动的SITE称，该武装在社交媒体发布了18张照片，展示在霍姆斯Jahar气田悬挂的“伊斯兰国”旗帜，以及夺取的车辆和武器。
受限于安全因素，路透无法对此加以独立证实。
“伊斯兰国”目前已占领叙利亚三分之一领土以及伊拉克大片地区，之前于10月30日占领了叙利亚的Sha'ar气田。
9月以来美国为首的联盟对“伊斯兰国”发动空袭。美国称，未与叙利亚总统阿萨德的武装合作打击“伊斯兰国”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：