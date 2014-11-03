“伊斯兰国”在叙利亚占领又一气田

路透贝鲁特11月3日 - “伊斯兰国”武装周一称已控制了叙利亚中部霍姆斯的一个气田，这是其一周内占领的第二个气田。

据追踪恐怖组织网上活动的SITE称，该武装在社交媒体发布了18张照片，展示在霍姆斯Jahar气田悬挂的“伊斯兰国”旗帜，以及夺取的车辆和武器。

受限于安全因素，路透无法对此加以独立证实。

“伊斯兰国”目前已占领叙利亚三分之一领土以及伊拉克大片地区，之前于10月30日占领了叙利亚的Sha'ar气田。

9月以来美国为首的联盟对“伊斯兰国”发动空袭。美国称，未与叙利亚总统阿萨德的武装合作打击“伊斯兰国”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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