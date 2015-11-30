土耳其找到被击落俄战机飞行员遗体 转交给俄外交官

路透安卡拉/莫斯科11月29日（记者 Dasha Afanasieva/Lidia Kelly） - 土耳其在叙利亚北部找到被击落俄罗斯战机上一名飞行员的遗体，并于周日将之转交给俄外交官。土耳其击落俄战机严重损害了两国关系。

一名路透摄影记者称，一辆救护车将装殓飞行员Oleg Peshkov遗体的棺椁运至土叙边界附近的Hatay机场的停机坪。

遗体首先被运至安卡拉，据俄新社报导，俄罗斯驻土耳其大使和武官前往接机。俄罗斯大使馆拒绝置评，土耳其官员也未立即透露遗体何时将被运回俄罗斯。

莫斯科对土耳其击落俄战机表示愤怒，称之为有预谋的挑衅行为。俄罗斯总统普京周六签署总统令，对土耳其实施惩罚性经济制裁。俄方料在未来数日内宣布制裁涉及的具体土耳其商品和其他措施。

土耳其总理达武特奥卢周日表示，Peshkov的遗体头天晚上已被运抵土耳其，但是没有进一步说明如何找到遗体的，以及如何跨境运至土耳其的。

土耳其是俄罗斯天然气的主要出口市场，还是俄罗斯游客的重要目的地之一。

俄新社报导称，俄罗斯体育部长Vitaly Mutko周日表示，俄罗斯当局不会抵制在土耳其举办的国际体育赛事，但是将要求获得最好的安全保障，并将限制俄罗斯运动员在土耳其的训练出行计划。（完）