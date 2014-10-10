美空袭难阻“伊斯兰国”攻势 叙利亚重镇部分地区沦陷

路透土耳其MURSITPINAR/贝鲁特10月9日（记者 Daren Butler/Oliver Holmes） - 叙利亚人权观察组织周四称，“伊斯兰国”占领了叙利亚边境城镇Kobani逾三分之一的地区。以美国为首的空袭未能阻止“伊斯兰国”的攻势，土耳其军队关注局势进展但未干预。

由于美国排除了在叙利亚采取地面行动的可能性，土耳其表示期待本国单独发动跨境行动来救援这个以库尔德居民为主的城镇不现实。

美国军方称，库尔德武装力量似乎在该城镇已扎稳脚跟。

华盛顿方面称，美军周四对Kobani北部和南部的“伊斯兰国”武装目标发动了九次空袭，攻击了其部分部队，摧毁了该组织占据的四座建筑物。美军还对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标进行了两次空袭。

叙利亚人权观察组织称，“伊斯兰国”武装周四向前推进。

“‘伊斯兰国’控制了Kobani逾三分之一的地区--东部所有地区、东北小部分地区以及东南的一个地区，”该组织负责人Rami Abdulrahman说。

该镇库尔德防卫力量指挥官证实“伊斯兰国”武装取得重大进展。

土耳其外长卡乌索戈鲁（Mevlut Cavusoglu）淡化该国出兵援救Kobani的可能性。

“期待土耳其单独采取地面行动不现实，”他在与到访的北约新秘书长Jens Stoltenberg召开联合新闻发布会时说。“我们正在磋商……一旦有了共同决定，土耳其不会犹豫，将做好自己份内的工作。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。