美国敦促俄罗斯与打击“伊斯兰国”的国际联盟接触

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月15日 - 美国白宫周二称，美国希望看到俄罗斯与打击叙利亚境内“伊斯兰国”武装的国际联盟进行建设性的接触，而不是在那里建立自己的军事存在。
白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，美国总统奥巴马没有与俄罗斯总统普京谈过此事，但在奥巴马“确定要促进我们的利益”时可能会那么做。
美俄两国一直在进行频繁的沟通。美国国务院称，美国国务卿克里周二与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。这是两人自9月5日以来进行第三次交流。
俄罗斯外交部称，拉夫罗夫强调了在叙利亚建立打击恐怖组织统一战线的必要性。
美国官员对俄罗斯在叙利亚日益增加的军事存在表示关切，称俄方似乎旨在支持叙利亚总统阿萨德的政府，而不是寻求让叙利亚向新的政治领导层过渡。
“我们更愿意看到的是，俄方与以美国为首、致力于分解和最终摧毁‘伊斯兰国’的60个成员国的联盟进行更多的建设性接触，”厄内斯特在新闻发布会上称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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