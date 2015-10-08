美国排除与俄罗斯在叙利亚进行军事合作的可能性

路透罗马10月7日（记者 Phil Stewart） - 美国周三排除了与俄罗斯在叙利亚进行军事合作的可能性，指责俄罗斯推行的策略存在“悲剧性错误”，并称这会迫使美方将军事对话限制在基本飞行安全层面。

美国国防部长卡特的上述批评言论，相当于回绝了俄罗斯寻求更大程度协调行动的提议。俄罗斯正在加强对叙利亚总统阿萨德的军事支持。

“我们不准备与俄罗斯在一项我们认为存在错误、存在悲剧性错误的策略上进行合作，”卡特在罗马访问期间召开的新闻发布会上表示。

美国及其盟国已经对叙利亚的“伊斯兰国”目标展开了为期一年的空袭。与此同时，他们还在推动以外交途径迫使阿萨德下台。

俄罗斯上月在叙利亚展开空袭行动，称其目标也是“伊斯兰国”，但叙利亚反对派力量也受到了俄罗斯飞机的攻击。

“不管俄罗斯说什么，只要他们继续推行错误策略并袭击这些目标，我们就不会同意与俄罗斯合作，”卡特说。

“我们会继续就在叙利亚上空飞行的我方飞行员的专业安全机制进行基础的、技术性的磋商，仅此而已。我们会继续保持（沟通）渠道的开放，因为这是个安全问题，事关我方飞行员的安全。”（完）