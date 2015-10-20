美参谋长联席会议主席淡化俄罗斯近期在伊拉克开展空中行动的可能性

路透伊拉克埃尔比勒10月20日 （记者 Phil Stewart） - 美国海军陆战队司令、新任参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德（Joseph Dunford）出访伊拉克时淡化了俄罗斯近期在伊开展空中行动的可能性。

伊拉克总理阿巴迪10月1日称，他将欢迎俄罗斯在伊拉克展开对“伊斯兰国”的空袭行动。邓福德于10月1日就任参谋长联席会议主席。

但邓福德称，美国官员之后得到保证，阿巴迪没有向莫斯科提出这一请求。

“在那之后，美国官员联络了阿巴迪，且阿巴迪没有请求俄罗斯进行空袭，”邓福德向随行记者表示。

伊拉克议会的一名高层人物上周称，伊拉克已在巴格达一家新情报中心的帮助下开始轰炸“伊斯兰国”武装。该情报中心的工作人员包括俄罗斯、伊拉克、伊朗和叙利亚官员。

邓福德称，他期待获得对“伊斯兰国”作战的最新信息。

“显然，在上任两周左右的时候，我想做的其中一件事情就是来这里实地看看，”邓福德说道。美国在伊拉克和叙利亚的战略完全依赖于当事国地面武装力量在美军为首的联合空袭行动支持下从“伊斯兰国”手中夺回土地。（完）