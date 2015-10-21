伊拉克执政联盟与什叶派民兵武装敦促阿巴迪请求俄罗斯空袭“伊斯兰国”

路透巴格达10月21日 （记者 Ahmed Rasheed/Saif Hameed） - 伊拉克执政联盟以及什叶派民兵武装成员告诉路透，他们已敦促伊拉克总理阿巴迪请求俄罗斯空袭“伊斯兰国”武装分子。

要求阿巴迪请求俄罗斯空袭支持的压力越来越大，令阿巴迪在试图安抚伊拉克执政联盟和民兵武装以及与华府保持良好关系之间，处于微妙境地。伊拉克民兵武装被视为抵抗“伊斯兰国”的支柱。

美国参谋长联席会议主席邓福德周二访问巴格达时称，美国已获得伊拉克不会寻求俄罗斯空袭支持的保证。

美俄正各自在叙利亚展开空袭活动。有猜测称，俄罗斯的空袭或许会延伸到伊拉克境内。阿巴迪以及伊拉克民兵武装已对美国打击“伊斯兰国”的速度和深度表示不满。

伊拉克议会的两名成员称，阿巴迪面临来自执政联盟请求俄罗斯介入的“巨大压力”。

伊拉克国会议员和执政联盟成员称，上周已向阿巴迪转交一份要求俄罗斯协助空袭的正式请求，但阿巴迪没有正式回应。

“阿巴迪向与会各方表示，现在还不是让俄罗斯介入伊拉克对‘伊斯兰国’作战的时机，因这样做只会令美伊关系复杂化，且甚至可能会对美伊长期关系造成不良后果，”一名接近阿巴迪的什叶派高级政治人物表示。

阿巴迪发言人Saad al-Hadithi称，阿巴迪没有与俄罗斯探讨空袭行动，与此同时他“也没有排除可能向伊拉克提供支持的任何一方。”（完）