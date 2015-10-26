阿萨德会见俄议会官员 对叙利亚选举问题作出回应

路透莫斯科/贝鲁特10月25日（记者 Alexander Winning/Tom Perry） - 俄罗斯副议长Sergey Gavrilov周日称，叙利亚总统阿萨德的首要任务是击败“恐怖分子”，但他愿在必要时举行议会和总统选举。Gavrilov周日与阿萨德举行了会晤。

上述言论是阿萨德首次针对俄罗斯呼吁叙利亚举行新的议会及总统选举作出回应的迹象。俄罗斯正在利用自己对叙利亚的影响力推动结束叙利亚国内冲突。

俄罗斯外长拉夫罗夫在周六播出的采访中呼吁叙利亚举行议会和总统选举。

俄罗斯称，拉夫罗夫周末与美国国务卿克里两度磋商叙利亚问题，他周六还同伊朗和埃及外长通了电话。沙特外长朱贝尔（Adel al-Jubeir）在开罗称，相关的国际会谈取得一些进展，但仍需进行更多磋商。

叙利亚官方通讯社SANA报导了阿萨德与到访的俄罗斯代表团周日举行会谈的消息，但未提及选举问题。该报导称，阿萨德对到访的俄代表团称，“消除恐怖组织”可带来叙利亚和俄罗斯双方都寻求的政治解决方案。

在会谈后被问及阿萨德是否准备提前选举时，Gavrilov对路透称，他的印象是“（阿萨德的）首要目的是打击和战胜……恐怖主义，然后再举行选举--议会和总统选举。”

Gavrilov还对俄罗斯国家电视台称，阿萨德“愿与所有负责任的、关心叙利亚问题的政治力量进行广泛对话。他愿在必要时进行议会选举、宪法改革和总统选举”。（完）