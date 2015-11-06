法国将派遣航母协助打击“伊斯兰国”

路透巴黎11月5日 - 法国总统奥朗德周四称，法国将派遣航空母舰协助打击在叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”的行动。在国际社会努力启动叙利亚和谈之际，法国此举增强了自身在该地区的军力。

航母通常伴有一艘攻击型潜艇、多艘护卫舰和补给舰以及战斗机和侦察机。

“该航母将让我们在与盟友进行协调时更有效，”奥朗德在法国国防部新总部的落成典礼上表示。

法国战机9月末首次攻击在叙利亚的目标。法国是首个加入美国在伊拉克主导的联军的国家，也向其认为持温和立场的叙利亚反对派提供了有限后勤支持，包括库尔德人。

但奥朗德政府因叙利亚政策在国内面临批评，有些人称法国在叙利亚危机上缺乏灵活性和一致性。

法国周四举行内阁防务会议，规划法国未来几个月如何在政治和军事层面推进在叙利亚和伊拉克的行动。

“总统强调了支持（叙利亚危机）维也纳和谈有关政治过渡提议的重要性，”法国政府在会后发布声明称。

“他（总统）表示，任何协议的核心必须是打击‘伊斯兰国’以及停止轰炸平民。（叙利亚总统阿萨德）无论如何都不能是叙利亚未来的一部分。”

维亚纳和谈迄今未实现突破，但各方下周料将进行新一轮会谈。（完）