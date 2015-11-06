法国将派遣航母协助打击“伊斯兰国”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月5日 - 法国总统奥朗德周四称，法国将派遣航空母舰协助打击在叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”的行动。在国际社会努力启动叙利亚和谈之际，法国此举增强了自身在该地区的军力。
航母通常伴有一艘攻击型潜艇、多艘护卫舰和补给舰以及战斗机和侦察机。
“该航母将让我们在与盟友进行协调时更有效，”奥朗德在法国国防部新总部的落成典礼上表示。
法国战机9月末首次攻击在叙利亚的目标。法国是首个加入美国在伊拉克主导的联军的国家，也向其认为持温和立场的叙利亚反对派提供了有限后勤支持，包括库尔德人。
但奥朗德政府因叙利亚政策在国内面临批评，有些人称法国在叙利亚危机上缺乏灵活性和一致性。
法国周四举行内阁防务会议，规划法国未来几个月如何在政治和军事层面推进在叙利亚和伊拉克的行动。
“总统强调了支持（叙利亚危机）维也纳和谈有关政治过渡提议的重要性，”法国政府在会后发布声明称。
“他（总统）表示，任何协议的核心必须是打击‘伊斯兰国’以及停止轰炸平民。（叙利亚总统阿萨德）无论如何都不能是叙利亚未来的一部分。”
维亚纳和谈迄今未实现突破，但各方下周料将进行新一轮会谈。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。