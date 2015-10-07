北约拒绝接受俄罗斯有关俄战机进入土耳其领空的解释

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔/贝鲁特10月6日 - 北约周二拒绝接受莫斯科当局有关其战机误入北约成员国土耳其领空的解释，称俄罗斯正在向叙利亚派遣更多军队，并加强在该国的俄海军力量。

随着俄罗斯将空袭扩大到叙利亚古城巴尔米拉（Palmyra），土耳其总统埃尔多安表示自己对俄罗斯侵犯土领空已失去耐心。

“对土耳其的攻击就意味着对北约的攻击，”埃尔多安在布鲁塞尔召开的记者会上说道。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约接到报告称俄罗斯在叙利亚增加军力，包括地面部队以及在地中海东部的舰只。

“我不会臆测其中的动机……但是这看似绝非意外事件，我们看到发生了两起这种事件，”斯托尔滕贝格提到周末（俄战机）侵入土叙边界土方领空时说。他指出，侵犯行动“持续了一段时间。”

北约称上述事件“极度危险”和“不可接受”。在美国和俄罗斯战机二战后首次在同一国家执行军事任务的背景下，入侵事件突显了叙利亚内战进一步升级的风险。

俄罗斯国防部此前表示，一家苏-30战机周六进入土叙边界土方一侧领空“几秒钟”，是恶劣天气导致的一个错误。北约则表示，还有一架战机周日飞入土耳其领空，俄方表示正在调查此事。

土耳其军方表示，周一又发生另一起事件，当时一架米格-29战机和部署在叙利亚的导弹系统“干扰了”沿土叙边界巡逻的八架土耳其F-16战机。

土耳其军方称，这架米格-29战机雷达锁定土耳其巡逻机4分30秒，部署在叙利亚的导弹系统锁定这些土方战机4分15秒。

斯托尔滕贝格称，北约组织没有收到俄方对这些入侵事件“任何真正的解释”。（完）