美法两国领导人敦促俄罗斯集中火力打击“伊斯兰国”

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透华盛顿11月24日（记者 Roberta Rampton/John Irish） - 美国总统奥巴马和法国总统奥朗德周二敦促俄罗斯在叙利亚集中火力打击“伊斯兰国”武装。土耳其击落俄罗斯战机加剧了该地区的紧张局势。
奥巴马和奥朗德还呼吁俄罗斯和土耳其不要让本已紧张的局势再度升级。
奥巴马称，美国还没有掌握足够信息给这起事件下结论，但指出如果俄罗斯停止打击“温和的”叙利亚反对派武装，将可能避免再度发生类似的冲突。
“这事关伴随俄罗斯打击行动始终存在的一个问题，他们一直在非常接近土耳其边界的地区采取行动，而且他们还将目标对准不但是土耳其而且也是很多国家支持的立场温和的反对派，”奥巴马说道。
如果俄罗斯将火力对准“伊斯兰国”武装，“这些冲突、或者部分可能发生的错误、乃至局势升级情况出现的可能性就会减少，”奥巴马称。
奥朗德也表示，“我们必须防止局势升级，那将极具破坏性。”
奥巴马称，“土耳其，和每个国家一样，有权利扞卫自己的领土和领空。”他还期待未来几天与土耳其总统埃尔多安举行会谈。
奥朗德周四将在莫斯科与普京举行会晤，这是巴黎发生恐怖袭击之后，奥朗德进行一系列对话以加大国际社会对“伊斯兰国”的压力的部分努力。
他表示，“我将要求普京总统，正如我之前所做的……打击必须针对伊斯兰国，针对恐怖主义，”奥朗德说道。(完)
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。