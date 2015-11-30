土耳其找到被击落俄战机飞行员遗体，转交给俄外交官

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉/莫斯科11月30日（记者 Dasha Afanasieva/Lidia Kelly） - 土耳其在叙利亚北部找到被击落俄罗斯战机上一名飞行员的遗体，并于周日将之转交给俄外交官。土耳其击落俄战机严重损害了两国关系。
一名路透摄影记者称，一辆救护车将装殓飞行员Oleg Peshkov遗体的棺椁运至土叙边界附近的Hatay机场的停机坪。
遗体首先被运至安卡拉，据俄新社报导，俄罗斯驻土耳其大使和武官前往接机。俄罗斯大使馆拒绝置评，土耳其官员也未立即透露遗体何时将被运回俄罗斯。
莫斯科对土耳其击落俄战机表示愤怒，称之为有预谋的挑衅行为。俄罗斯总统普京周六签署总统令，对土耳其实施惩罚性经济制裁。俄方料在未来数日内宣布制裁涉及的具体土耳其商品和其他措施。
土耳其总理达武特奥卢周日表示，Peshkov的遗体头天晚上已被运抵土耳其，但是没有进一步说明如何找到遗体的，以及如何跨境运至土耳其的。
土耳其是俄罗斯天然气的主要出口市场，还是俄罗斯游客的重要目的地之一。
俄新社报导称，俄罗斯体育部长Vitaly Mutko周日表示，俄罗斯当局不会抵制在土耳其举办的国际体育赛事，但是将要求获得最好的安全保障，并将限制俄罗斯运动员在土耳其的训练出行计划。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5