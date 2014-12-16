印度发布对伊斯兰国的禁令

路透新德里12月16日（记者 Aditya Kalra） - 印度周二发布对伊斯兰国的禁令。几日前，一名工程师因在Twitter账户上赞扬该组织的军事行动遭印度当局扣押。

印度拥有全球第三大规模的穆斯林人口，但大部分都没有支持这些伊斯兰运动。警方称，据悉目前仅有四名印度人加入了伊斯兰国，其中一人已经返回，并被拘押。

在此之前，印度一直没有对伊斯兰国发布禁令，因为该组织在印度没有什么活动，且印度对今年在伊拉克失踪的39名建筑工人的命运感到担忧。据信，这些印度工人被伊斯兰国挟持。

印度官员还表示，若伊斯兰国被禁，令该组织的同情者转入地下活动，这将更难追踪他们。

印度内政部长Rajnath Singh对议会表示，印度政府旨在限制伊斯兰国的活动。

“我们了解到伊斯兰国在其他国家的活动，作为第一步，我们已在印度禁止该组织，”他说道。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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