伊朗呼吁中国加入打击伊斯兰国

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透迪拜12月24日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 据伊朗法尔斯通讯社报导，伊朗国家利益委员会秘书长穆赫森?雷扎伊(Mohsen Rezaei) 周四称，在打击“伊斯兰国”问题上，中国应发挥更积极的作用。
雷扎伊在德黑兰与一个中国代表团成员见面后表示，“中国可以在打击‘伊斯兰国’上变得更积极，从而极大地帮助该地区的和平与稳定。”
他表示，如果中国在打击“伊斯兰国”问题上发挥更重要作用，“伊朗可以通过与中国穆斯林群体的文化活动和交流，打击中亚的伊斯兰极端主义。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。