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时事要闻 | 2015年 12月 25日 星期五 10:24 BJT

伊朗呼吁中国加入打击伊斯兰国

路透迪拜12月24日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 据伊朗法尔斯通讯社报导，伊朗国家利益委员会秘书长穆赫森?雷扎伊(Mohsen Rezaei) 周四称，在打击“伊斯兰国”问题上，中国应发挥更积极的作用。

雷扎伊在德黑兰与一个中国代表团成员见面后表示，“中国可以在打击‘伊斯兰国’上变得更积极，从而极大地帮助该地区的和平与稳定。”

他表示，如果中国在打击“伊斯兰国”问题上发挥更重要作用，“伊朗可以通过与中国穆斯林群体的文化活动和交流，打击中亚的伊斯兰极端主义。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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