伊朗呼吁中国加入打击伊斯兰国

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜12月25日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗国家利益委员会秘书长穆赫森•雷扎伊(Mohsen Rezaei) 周四称，在打击“伊斯兰国”问题上，中国应发挥更积极的作用。
雷扎伊在德黑兰与一个中国代表团成员见面后表示，“中国可以在打击‘伊斯兰国’上变得更积极，从而极大地帮助该地区的和平与稳定。”
他表示，如果中国在打击“伊斯兰国”问题上发挥更重要作用，“伊朗可以通过与中国穆斯林群体的文化活动和交流，打击中亚的伊斯兰极端主义。”(完)
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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