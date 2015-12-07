哈梅内伊的顾问称阿萨德命运只能由叙利亚人民决定

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜12月6日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的外交政策顾问韦拉亚提（Ali Akbar Velayati）周日称，叙利亚总统阿萨德的命运只能由叙利亚人民决定，并称对伊朗来说这是“红线”。
各国磋商叙利亚危机政治解决方案的过程中，阿萨德的命运始终是争议焦点。伊朗和俄罗斯希望他继续掌权直至举行选举，西方和阿拉伯国家则称他必须下台。
韦拉亚提补充道：“叙利亚人民必须决定他们自己的命运，叙利亚以外的任何人都不能替他们做出选择。”
他并指出，伊朗将尽力缓解土耳其与俄罗斯之间的紧张关系。上月土耳其击落一架俄罗斯战机，称该战机侵犯了土耳其领空。
韦拉亚提说：“该地区紧张局势升温没任何好处。我们不能站在其中任何一边，而是有责任让两国（俄土）紧张关系缓解。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。